Mercato - OM : Lionel Messi valide ce transfert !

Après Lilian Brassier et Ismaël Koné, l’OM s’attaque au recrutement d’un numéro 10, poste clé du système de Roberto De Zerbi. L’entraineur italien aurait réclamé la venue de Valentin Carboni à ses dirigeants. Le milieu offensif argentin dispute actuellement la Copa America avec l’Albiceleste. Son capitaine en sélection, qui n’est autre que Lionel Messi, en dit le plus grand bien…

L’OM a réalisé un très gros coup sur le papier avec Roberto De Zerbi. Mais désormais, pour que le tacticien italien imprime sa patte, le club phocéen doit lui offrir les joueurs adéquats. « On ne m'a pas promis des choses impossibles. On travaille beaucoup sur le mercato, on va beaucoup changer pendant le mercato parce qu'un entraîneur arrive avec ses envies et a ses exigences. Le club me soutient depuis le début. On veut une équipe forte avec une identité marquée sur le terrain. Ce sera ma responsabilité de donner une identité de jeu. On veut des joueurs qui ont conscience de ce que c'est de jeu à Marseille », confiait d’ailleurs De Zerbi à ce sujet en conférence de presse mardi. Cette identité de jeu dont parle l’Italien pourrait être incarnée par Valentin Carboni.

L’OM a trouvé son numéro 10 ?

Auteur d’une très belle saison en prêt du côté de Monza, le milieu offensif argentin est promis à un avenir radieux. Roberto De Zerbi verrait en lui l’homme idéal pour occuper un rôle primordial dans le système de jeu qu’il souhaite mettre en place à l’OM. A seulement 19 ans, Carboni est déjà reconnu par ses pairs, et pas n’importe lesquels.

Messi annonce du lourd pour Carboni

En sélection, Valentin Carboni a le privilège de côtoyer Leo Messi. Après la victoire de l’Argentine face au Guatemala le 15 juin dernier, l’ancien joueur du PSG avait couvert de louanges son coéquipier. « Je pense qu'il a un grand présent et un grand avenir. Nous devons profiter de lui, ainsi que de beaucoup d'autres garçons qui montent en puissance. Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, il s'entraîne avec nous. Je l'avais vu chez les moins de 20 ans, mais il a beaucoup grandi. C'est un autre joueur, beaucoup plus développé et avec de grandes qualités », avait alors déclaré Lionel Messi. Une déclaration qui va sans doute motiver l’OM à mettre les bouchées doubles dans ce dossier.