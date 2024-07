OM : De Zerbi prend son téléphone pour un transfert qui va faire du bruit

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Très actif sur ce début de mercato estival, l’OM pourrait prochainement boucler l’arrivée controversée de Mason Greenwood en provenance de Manchester United contre une indemnité de transfert de 31M€. Le club phocéen réglerait d’ailleurs les derniers termes du contrat de l’Anglais, tandis que Roberto De Zerbi pousse fort pour son arrivée. Explication.

L’OM connaît une véritable révolution. Après l’arrivée de Roberto De Zerbi en tant que nouvel entraîneur, le club phocéen n’a pas tardé à bouger sur le mercato estival. Résultat, Marseille a déjà bouclé les arrivées du défenseur Lilian Brassier en provenance du Stade Brestois, et celle du milieu de terrain canadien Ismaël Koné en provenance de Watford. Désormais, l’OM met le cap sur Mason Greenwood.

Mason Greenwood, une arrivée controversée à l’OM

Accusé de violences conjugales et de tentative de viol par sa compagne Harriet Robson en janvier 2022, l’ex-phénomène de Manchester United pourrait donc rejoindre l’OM, qui s’est mis d’accord avec les Red Devils autour d’une indemnité de transfert de 31M€. Cependant, depuis quelques jours, le transfert de l’ailier de 22 ans semble en stand-by. Ce samedi, à travers d’un live diffusé sur Playback, Fabrizio Romano a apporté de nouveaux éléments dans ce dossier.

Roberto De Zerbi échange quotidiennement avec l’Anglais

Le journaliste italien révèle que le transfert de Mason Greenwood vers l’OM n’est absolument pas remis en cause. La direction phocéenne négocie actuellement les termes du contrat avec l’Anglais, qui souhaite obtenir le meilleur deal possible. De plus, Roberto De Zerbi échange quotidiennement avec le joueur né en 2001 précise Romano. Le technicien italien appelle régulièrement Mason Greenwood et lui fait part de plusieurs analyses tactiques. De son côté, l’ancien crack de Manchester United, qui sort d’une très belle saison avec Getafe, serait séduit par le projet qui lui est présenté par la direction de l’OM. Affaire à suivre de près donc...