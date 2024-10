Greenwood : La grande annonce de l’OM en interne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de ses coéquipiers, Mason Greenwood marque le pas en ce début de mois d'octobre. Après une première défaite sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, l'OM a été tenu en échec par la lanterne rouge Angers ce vendredi soir (1-1). Mais en interne, on ne tire pas encore la sonnette d'alarme.

Ces dernières semaines, les médias n’ont parlé que de football en évoquant le cas Mason Greenwood. Un constat positif pour le joueur anglais, qui essaye de relancer son ascension après de graves accusations de violence. Son début d’aventure à l’OM a été prometteur avec cinq buts inscrits en championnat.

Greenwood est à la peine

Mais depuis quelques jours, l’attaquant peine à se montrer aussi efficace. Face à Strasbourg, Greenwood s’est heurté à un grand Djordje Petrovic. Sa performance à Angers ce vendredi soir est nettement plus déconcertante. Mais en interne, on refuse de tirer encore des conclusions.

L'OM reste calme

Selon les informations de L’Equipe, la direction et le staff, à commencer par Roberto de Zerbi, restent convaincus par l’implication du joueur. Au sein de l’OM, on évoque une sorte de malchance pour évoquer les récentes sorties de Greenwood. Le club estime que le buteur aurait très bien pu inscrire deux buts face à Strasbourg. Ce qui aurait fait briller, un peu plus, sa feuille de statistiques.