Des kilos en trop pour Neymar, il répond cash

Absent depuis la mi-octobre à cause d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche, et probablement absent jusqu’au terme de la saison, Neymar a récemment été pointé du doigt pour une prise de poids le temps de sa convalescence. Son compatriote Philippe Coutinho a volé à son secours.

Victime d’une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche en octobre dernier, Neymar prend son mal en patience avant de pouvoir retrouver les terrains. Sa convalescence fait en tout cas parler, et plus particulièrement l’hygiène de vie de l’international brésilien, moqué ces dernières semaines pour sa prétendue prise de poids. Ce qui l’avait poussé à répondre en soulevant son t-shirt pour montrer son ventre : « Surpoids, oui, mais gros ? Je ne crois pas ! ». Son compatriote Philippe Coutinho a lui aussi réagi aux accusations.

« Je sais à quel point il est difficile de ne pas pouvoir revenir »

« C'est ce que disent les journaux, j'ai également été blessé au genou et j'ai dû m'arrêter pendant neuf mois. Je sais à quel point il est difficile de ne pas pouvoir revenir au début, mais lors de la réadaptation qui suivra son traitement, il sera certainement en pleine forme », a réagi Philippe Coutinho dans un entretien accordé à Sport .

« Il a certainement beaucoup à apporter »