Mercato : Après Neymar et Messi, il va se venger du PSG ?

Jean de Teyssière

Lors du mercato hivernal, le nom du défenseur central de l'OGC Nice, Jean-Clair Todibo, a parcouru les couloirs du Campus PSG. Finalement, l'international français est resté à l'OGC Nice et n'a pas donné suite au club de la capitale. Interrogé sur son avenir, il exprime son désir de retourner au FC Barcelone s'il s'en va de l'OGC Nice.

Le mercato du PSG a été très tranquille. Seuls deux joueurs ont posé leurs valises dans la capitale française : Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Mais le défenseur international français, Jean-Clair Todibo aurait été réclamé par le vestiaire parisien. Finalement, le défenseur français est resté à l'OGC Nice, et à l'avenir il pourrait snober le PSG pour retrouver le FC Barcelone. Dans ce cas, le Barça pourrait enfin se venger du club présidé par Nasser Al-Khelaïfi. Le PSG ayant chipé Neymar et Lionel Messi à l'écurie blaugrana en 2017 et en 2021.

«Laisser une qualification en Ligue des Champions à Nice et partir»

Dans le Canal Football Club , Jean-Clair Todibo s'est prononcé sur son avenir : « Si je suis amené à partir cet été, j'aimerai partir avec quelque chose de grand entre les mains. Laisser une qualification en Ligue des Champions à Nice et partir, ce serait le kif pour moi. »

Mercato : Ce joueur de Deschamps a recalé le PSG, il avoue tout https://t.co/kgl2srile5 pic.twitter.com/m2kTrVNQXO — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

«Si je me vois revenir à Barcelone ? Pourquoi pas»