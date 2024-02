PSG : Clash avec le Qatar, le clan Hidalgo hausse le ton

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Rien ne va plus entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi. Face aux nombreux refus de la Ville de Paris de céder le Parc des Princes, le président du PSG a annoncé que son club songeait à déménager. Une hypothèse à laquelle se refuse de croire Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris.

Après les menaces, bientôt les actes ? Nasser Al-Khelaïfi n'en démord pas. Il souhaite que son club, le PSG, devienne propriétaire de son propre stade afin d'accroître ses revenues. Évidemment, l'option numéro un est de rester au Parc des Princes, son antre depuis 1973. Mais c'était sans compter sur la volonté farouche d'Anne Hidalgo de ne pas céder l'enceinte aux responsables du PSG. « Il n'y aura pas de vente du Parc des Princes, c'est le patrimoine des Parisiennes et des Parisiens. Le sujet est clos » a lâché la Maire de Paris.

Real Madrid : Comme Benzema, un cadeau à 15M€ promis à Mbappé ? https://t.co/5kF03BPFCJ pic.twitter.com/lTV79BD3CP — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Al-Khelaïfi prépare un déménagement ?

Raison pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi a ouvert la porte à un déménagement. « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est FINI maintenant, on veut BOUGER du Parc ! » a déclaré le président du PSG. Plusieurs communes d’Île de France ont d'ores et déjà envoyé leur candidature. Mais l'équipe d'Anne Hidalgo refuse d'imaginer un départ du PSG.

Le clan Hidalgo répond