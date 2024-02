PSG : Les supporters s'en prennent encore à Hidalgo

Jean de Teyssière

Le PSG et le Parc des Princes, c'est bientôt la fin. Nasser al-Khelaïfi l'a annoncé jeudi dernier. Devant l'impasse des discussions avec la mairie de Paris pour la vente du Parc des Princes, le président du PSG a décidé de quitter l'enceinte historique. Une décision qui n'est pas du tout du goût des supporters parisiens, qui l'ont fait savoir.

Jeudi dernier, en marge du 48ème Congrès de l'UEFA, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a fait l'annonce tant redoutée : « C’est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'ont veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc ! »

«Sans le PSG, le Parc n'a plus de prince»

Lors de la rencontre face au LOSC ce samedi (3-1), les membres du Collectif Ultras Paris avaient déjà déployé une banderole en direction d'Anne Hidalgo : « Sans le PSG, le Parc n'a plus de prince. Hidalgo tue Paris et sa magie. »

Les ultras parisiens s'en prennent encore à Hidalgo