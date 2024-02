PSG : Le secret de Luis Enrique est dévoilé

Pierrick Levallet

Féru de tactique, Luis Enrique multiplie les essais dans ses schémas de jeu depuis son arrivée au PSG. Le secret de la réussite de l'entraîneur espagnol ne résiderait toutefois pas vraiment dans ses expériences, mais plutôt dans sa capacité à motiver les troupes lorsqu'il faut se dépasser pour aller chercher des victoires importantes.

Entraîneur du PSG depuis l’été dernier, Luis Enrique est féru de tactique. L’entraîneur espagnol multiplie les essais dans sa composition et délaisserait même parfois l’aspect physique pour se focaliser sur la technique. Toutefois, le secret de Luis Enrique ne résiderait pas vraiment dans ses idées tactiques, mais plutôt dans sa capacité à motiver les troupes.

PSG : Un coup dur est confirmé pour Luis Enrique https://t.co/pCIPrAnzGD pic.twitter.com/HkX72wIoaN — le10sport (@le10sport) February 14, 2024

«Il tire le maximum de tous les membres de l'équipe»

« Dans les moments importants, comme lorsque nous jouions la promotion en deuxième division, il utilisait beaucoup de vidéos de motivation. Celle dont je me souviens toujours est une vidéo d'un père et de son fils faisant un triathlon. Cela vous touchait et vous motivait » a ainsi confirmé Abraham González, qui a connu Luis Enrique entre 2008 et 2009 lorsqu’il évoluait avec le FC Barcelone B, dans un entretien pour Relevo . « Son point fort est de donner espoir à l'équipe et aux joueurs. Il tire le maximum de tous les membres de l'équipe » a ajouté Cristian Tello, ancien joueur du FC Barcelone aujourd’hui à Al-Fateh.

«Luis Enrique s'obstine à donner confiance au joueur»