OM : Pour l’enfant du pays, le PSG est «magique» !

Lucas Hernandez est en passe de disputer son premier 1/8ème de finale de Ligue des champions en tant que joueur du PSG. Le champion du monde né à Marseille a reconnu que l’ambiance au Parc des princes est tout simplement magique et compte sur le 12ème homme du PSG pour la suite.

En juillet 2023, le PSG recrutait le premier des quatre joueurs français arrivés pendant le mercato estival en question. En effet, Lucas Hernandez déposait ses valises et était suivi par Ousmane Dembélé puis Bradley Barcola ainsi que Randal Kolo Muani pendant les dernières heures de la session des transferts. Né à Marseille, Hernandez a prôné son amour pour l’OM par le passé.

L’ambiance au Parc des princes est «magique» pour Hernandez

Néanmoins, Lucas Hernandez avait déjà pris une claque avec le Bayern Munich lorsqu’il était venu jouer au Parc des princes face au PSG. Et depuis qu’il est officiellement devenu un joueur du Paris Saint-Germain, le champion du monde tricolore ne peut que faire un constat clair en s’inclinant devant l’ambiance qu’il juge « magique » fans l’antre du PSG.

«C’est un public extraordinaire et en étant joueur, on le sent sur le terrain»