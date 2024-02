Surprise, Messi est banni

Amadou Diawara

Ce dimanche, Lionel Messi n'a pas participé à la rencontre entre l'Inter Miami et la sélection de Hong Kong. Ce qui a provoqué un scandale. Alors que la Pulga a été utilisée par Tata Martino contre Vissel Kobe ce mercredi, le gouvernement de la ville est sorti de ses gonds.

L'Inter Miami a affronté une sélection de Hong Kong ce dimanche. Malgré la promesse des organisateurs de la rencontre, Lionel Messi n'a pas joué une seule minute. Ce qui a provoqué la colère du gouvernement de la ville.

Le PSG a une piste chaude pour son futur stade ? https://t.co/qTJWOFkOAQ pic.twitter.com/dU2mZ3eVEE — le10sport (@le10sport) February 9, 2024

Messi provoque un scandale à Hong Kong

Alors que Lionel Messi a été utilisé par Tata Martino contre Vissel Kobe ce mercredi, la situation s'est envenimée. En effet, Regina Ip - principale conseillère du gouvernement d'Hong Kong - s'est emportée sur son compte X , réclamant que la Pulga ne remette plus jamais les pieds dans la ville.

«Messi ne devrait jamais être autorisé à revenir»