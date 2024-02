Un joueur du PSG à l'origine de l'étonnante blessure d'une star ?

Thibault Morlain

Alors que Tottenham affronte Wolverhampton ce samedi, Heung-Min Son est incertain côté Spurs. La raison ? Le Sud-Coréen s'est luxé le doigt lors de la dernière Coupe d'Asie. Mais que s'est-il passé pour que Son se blesse à la main ? La presse britannique a fait quelques révélations à ce sujet et un joueur du PSG serait impliqué.

Pour la Corée du Sud, le parcours en Coupe d'Asie s'est arrêté en demi-finale face à la Jordanie. Une rencontre lors de laquelle Heung-Min Son est apparu avec les doigts strapés. Et pour cause... La star sud-coréenne de Tottenham s'est luxé un doigt quelques heures auparavant, se mettant en colère contre certains de ses coéquipiers.

Son se blesse, Kang-in Lee impliqué ?

Comme le révèle The Sun, à la veille de la rencontre entre la Corée du Sud et la Jordanie, certains jeunes joueurs sud-coréens ont mangé rapidement afin d'aller jouer au ping-pong. Un groupe dont faisait d'ailleurs partie Kang-in Lee, joueur du PSG. Une altercation aurait alors éclaté et c'est à ce moment que Son se serait luxé le doigt.

« La dispute est venue de nulle part »