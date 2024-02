PSG : «Impulsif», une révélation est lâchée sur le boss

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été sur le banc du PSG, Luis Enrique est accompagné par un staff technique de qualité à Paris. L’Espagnol peut notamment compter sur son fidèle allié Joaquin Valdes, psychologue. D’ailleurs, un proche du coach parisien a révélé que Luis Enrique pouvait très rapidement monter en pression, et que Valdes l’aidait beaucoup à se canaliser.

Le PSG arrive au moment crucial de sa saison. Le club de la capitale reçoit la Real Sociedad ce mercredi soir pour le match aller des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une rencontre capitale pour les partenaires de Kylian Mbappé, mais également pour Luis Enrique.

Luis Enrique accompagné par un psychologue au PSG

L’entraîneur espagnol réalise pour le moment du très bon travail à Paris. Arrivé en juillet dernier, Luis Enrique a transformé la mentalité du PSG, et a pu pour cela, compter sur la présence d’un staff choisi avec précision. Comme précisé par l’Equipe, dès sa venue au PSG, Luis Enrique a réclamé l’arrivée du psychologue Joaquin Valdes au sein du club parisien. Après avoir accompagné le natif de Gijon lors de chacune de ses expériences en tant qu’entraîneur (Barça B, AS Rome, Celta Vigo, FC Barcelone, Espagne), Joaquin Valdes travaille au quotidien avec Luis Enrique désormais au PSG.

« Il pouvait péter les plombs »