PSG : Après son transfert, Dembélé interpelle le Qatar

Ousmane Dembélé n'a pas posé ses valises à Paris pour faire de la figuration cette saison. L'international français a soif de victoires et espère faire grandir son palmarès avec son nouveau club. Leader en championnat, le PSG est toujours en course en Ligue des champions, mais aussi en Coupe de France.

Ousmane Dembélé n'a pas quitté le soleil de Barcelone pour se reposer dans la capitale. Le joueur est venu au PSG pour remporter des trophées, et ce dès cette saison.

«Ce que j’attends du PSG ? Évidemment de gagner des titres»

« Ce que j’attends du PSG ? Évidemment de gagner des titres. Pour l’instant, on est dans les clous dans toutes les compétitions. L’objectif, c’est que la saison se termine le plus tard possible, en juin, au moment de la finale de la C1, qu’on soit encore là pour finir avec un maximum de trophées » a lâché Dembélé.

Dembélé se sent plus fort