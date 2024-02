PSG : C’est terminé, le boss annonce sa décision

Arnaud De Kanel

Le point de non-retour semble être atteint entre le PSG et la Mairie de Paris. Face aux multiples refus d'Anne Hidalgo et de son équipe de vendre le Parc des Princes, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le club de la capitale allait quitter le Parc des Princes.

Cette fois-ci, ça sent la fin. Le Conseil de Paris a de nouveau été catégorique : le Parc des Princes n'est pas à vendre. Pourtant, le PSG pousse depuis plusieurs années pour devenir propriétaire de son stade afin de l'agrandir et de poursuivre son développement. Les relations se sont nettement dégradées entre Anne Hidalgo et Nasser Al-Khelaïfi, ce dernier ayant même annoncé la décision de son club la semaine passée après le nouveau refus du Conseil de Paris.



Le PSG va retrouver une vieille connaissance ! https://t.co/e3bLfXLPmj pic.twitter.com/p5F58ymIfz — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

«C’est fini pour nous»

Jeudi dernier, Nasser Al-Khelaïfi était présent au Congrès de l'UEFA à Paris. Il en a profité pour annoncer la grande nouvelle. « C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc », a confié le président du PSG aux journalistes présents. Est-ce un ultime coup de pression pour faire céder la Mairie de Paris ? Visiblement, non. Le club de la capitale pourrait entamer la construction de son futur stade dans la commune de Montigny Le Bretonneux. Adjoint en charge des Sports à la Mairie de Paris, Pierre Rabadan appelle au dialogue.

«On veut que le PSG reste au Parc des princes»