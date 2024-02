PSG : Nouvelle recrue surprise pour Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG se prépare à affronter la Real Sociedad pour son huitième de finale aller de Ligue des champions, avec l’objectif de faire mieux dans la compétition après s’être arrêté à ce stade ces deux dernières saisons. A l'entraînement ce mardi, le club a notamment pu compter sur le retour de Kang-In Lee mais également la présence spéciale de Nicolas Cousin, l’entraîneur des gardiens des U19.

Rendez-vous décisif pour le PSG. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain reçoit au Parc des Princes la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des champions, avec l’ambition de passer au tour suivant, ce que n’est plus arrivé depuis la demi-finale de 2021 face à Manchester City. Luis Enrique a pu compter sur le retour de Kang-In Lee, parti à la Coupe d’Asie et qui a eu le droit à une haie d’honneur par ses coéquipiers ce mardi, et il n'était pas le seul.

Mercato : Un cadre du PSG annonce la couleur pour son avenir https://t.co/JMxCtryu7P pic.twitter.com/IonQf7iRcA — le10sport (@le10sport) February 13, 2024

Nicolas Cousin présent avec l’équipe première

Comme l’a indiqué RMC , Nicolas Cousin a lui aussi eu le droit à un accueil particulier de la part des joueurs du PSG. Entraîneur des gardiens des U19 au sein du club, l’ancien joueur a provisoirement rejoint l’équipe première pour épauler Borja Alvarez, présent dans le staff de Luis Enrique.

Formé au PSG et ancien gardien du club

Nicolas Cousin avait retrouvé le Paris Saint-Germain à l’été 2019 pour intégrer l’organigramme du centre de formation, lui qui a débuté dans la capitale avant de devenir le troisième gardien de l’équipe première jusqu’à son départ en 2007.