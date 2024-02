En plein conflit, Benzema ne lâche rien

Alexis Brunet

La situation de Karim Benzema est quelque peu tendue en Arabie saoudite. Les relations entre le Ballon d'or et son coach, Marcelo Gallardo seraient très compliquées. Dernière preuve en est, le Français n'a pas été convoqué pour le prochain match d'Al-Ittihad. Mais le buteur ne lâche rien, et il s'entraîne très dur pour prouver son investissement.

L'été dernier, Karim Benzema faisait le choix de quitter le Real Madrid après de très nombreuses années de succès. Le Français disait adieu à l'Espagne, mais aussi à l'Europe puisqu'il décidait de rejoindre l'Arabie saoudite.

Benzema n'est pas pleinement épanoui à Al-Ittihad

En effet, Benzema s'est engagé avec le club d'Al-Ittihad. Mais cela ne se passe pas forcément de la meilleure des façons. Le Ballon d'or a par exemple été annoncé sur le départ cet hiver, et les relations avec son coach, Marcelo Gallardo, seraient tumultueuses.

Benzema : Accusé d’être un «menteur», il lâche ses vérités ! https://t.co/NxZ2oBvHxB pic.twitter.com/0e4h1B2yW7 — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

Benzema continue de s'entraîner sérieusement