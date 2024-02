Real Madrid : Un crack veut succéder à Benzema

Hugo Chirossel

En attendant de connaître l’issue du feuilleton Kylian Mbappé, le Real Madrid se prépare à accueillir un autre attaquant l’été prochain : Endrick. Tout juste âgé de 17 ans, le Brésilien arrivera en juillet, lorsqu’il aura atteint la majorité, avec quel numéro dans son dos ? Le 7 appartenant à Vinicius Junior, il pourrait alors récupérer le 9 laissé par Karim Benzema.

Après Vinicius Junior et Rodrygo, un autre grand talent brésilien va très bientôt débarquer au Real Madrid. Si son transfert est bouclé depuis déjà un petit moment, Endrick n’arrivera que l’été prochain chez la Casa Blanca , lorsqu’il aura fêté ses 18 ans. La question est désormais de savoir quel numéro l’attaquant de Palmeiras portera une fois qu’il aura le maillot du Real Madrid sur le dos.

« Mon préféré est le 7 »

« Il n'y a pas de numéro idéal, mais mon préféré est le 7 », a confié Endrick, dans un entretien accordé à Placar TV . « C'est le numéro que j'utilise dans les jeux vidéo quand je joue en NBA et dans FIFA pour jouer dans les clubs professionnels. C'est un numéro qui attire mon attention parce que Cristiano (Ronaldo) avait un 7 et j'aime aussi beaucoup Luka Doncic, qui porte un 77, un numéro élevé. C'est un numéro que je regarde et je vois une bonne différence. Je l'aime beaucoup, mais je ne sais pas . »

« Il est évident que le 9 est une grande responsabilité »