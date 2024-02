Mercato - PSG : Une équipe de folie se prépare avec Mbappé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recalé plusieurs fois par Kylian Mbappé, le Real Madrid affiche désormais des doutes quant à la pertinence de recruter l'attaquant du PSG. Néanmoins, la direction du club merengue aurait récemment changé d'avis face à la perspective d'aligner une équipe de folie avec les trois joueurs le mieux côtés du football actuel.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a l'opportunité de quitter le club de la capitale cet été. Et bien qu'une prolongation ne soit pas à exclure, une signature libre au Real Madrid est également dans les tuyaux. D'ailleurs, cette option prend de l'épaisseur puisqu'après avoir longuement hésité à se positionner sur ce dossier, compte tenu du fait que Kylian Mbappé a plusieurs fois repoussés les offres madrilènes, la Casa Blanca semble convaincu de son coup.

Départ annoncé pour Mbappé, qui doit le remplacer au PSG ? https://t.co/Ix6LGdIrJ9 pic.twitter.com/C1CmDTB6Eo — le10sport (@le10sport) February 1, 2024

Le Real Madrid rêve d'aligner Mbappé avec Bellingham et Vinicius

A quoi peut être du un tel revirement de situation ? Selon les informations de MARCA , la réponse est claire. Le Real Madrid rêve de pouvoir aligner une équipe qui comprend les trois joueurs les plus côtés du football actuel à savoir Jude Bellingham, Vinicius Junior et donc Kylian Mbappé. Ce qui peut ressembler à un frein sur le plan sportif, compte tenu de la difficulté de faire jouer les trois stars ensemble, fait en revanche saliver les fans du Real Madrid... mais également les dirigeants madrilènes qui y voient une formidable opportunité économique.

Un effectif taillé pour l'avenir

Il faut dire que sur le plan sportif également cela aurait fière allure, d'autant plus que le Real Madrid semblerait armé pour de très nombreuses années. En effet, Kylian Mbappé apparaîtrait presque pour un joueur âgé au sein de cet effectif. Du haut de ses 25 ans, l'attaquant du PSG a toujours de très belles années devant lui, mais Vinicius Junior (23 ans) et Jude Bellingham (20 ans) sont encore plus jeunes. C'est également le cas de Rodrygo (23 ans), Eduardo Camavinga (21 ans), Aurélien Tchouaméni (24 ans) ou encore Endrick (17 ans). Federico Valverde a le même âge de Kylian Mbappé et les deux joueurs pourraient donc se retrouver en tant que leader d'une génération impressionnante qui pourrait affoler l'Europe pendant quelques années.