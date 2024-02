Une star déballe tout sur son calvaire au Real Madrid

Hugo Chirossel

Après son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, Eden Hazard a fini par annoncer la fin de sa carrière quelques mois plus tard, en octobre. Dans un entretien accordé à L'Équipe, l’ancien international belge est revenu sur son expérience compliquée dans la capitale espagnole, qui selon lui n’est pas due à son hygiène de vie.

Étincelant que ce soit au LOSC, à Chelsea ou avec la Belgique, Eden Hazard aura laissé une tout autre image au Real Madrid. Quatre ans après son arrivée et les nombreuses blessures qui ont suivi, le Belge de 33 ans a quitté la Casa Blanca libre à la fin de la saison dernière. Ce qui restera sa dernière expérience, lui qui en octobre a annoncé mettre un terme à sa carrière.

«Je me suis lâché comme je me lâchais tous les étés»

En 2019, Eden Hazard était arrivé au Real Madrid hors de forme, avec cinq kilos en trop, ce qu’il ne regrette pas. « Avec Chelsea, je viens de terminer une saison de malade, l'une des meilleures de ma carrière. Je me dis : "Maintenant, je suis au Real, c'est peut-être les dernières vacances où je vais pouvoir..." Et je me suis lâché comme je me lâchais tous les étés. Sept ans en Angleterre, sans coupure à Noël, à tout donner, alors quand j'ai trois-quatre semaines de vacances, "me cassez pas les pieds", barbecues, rosé, tout ça. Et c'est ce qui me permettait de me remettre à zéro pour repartir. Après, le Real, ç'a mal tourné, et voilà », a-t-il déclaré, dans un entretien accordé à L'Équipe .

«Parfois, je ne savais même pas comment, ni pourquoi»