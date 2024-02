PSG : La stratégie de Luis Enrique pour frapper un grand coup

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec la réception de la Real Sociedad. Un huitième de finale que le club de la capitale aborde sereinement après deux éliminations successives à ce stade de la compétition. De son côté, Luis Enrique n’aurait rien changé à sa préparation malgré l’enjeu de la rencontre.

Deuxième de sa poule, le PSG a hérité du meilleur adversaire possible sur le papier avec la Real Sociedad, septième de Liga. Après deux éliminations de suite en huitième de finale et plusieurs traumatismes en Ligue des champions, le club de la capitale a donc l’occasion de reprendre confiance dès ce mercredi soir. Et malgré l’enjeu, Luis Enrique n’affiche aucun stress en privé.

Luis Enrique ne change pas sa routine

Alors que le PSG joue une partie de sa saison européenne ce mercredi soir, Luis Enrique n’a pas bouleversé sa préparation comme l’explique RMC . La routine de l’Espagnol n’a donc pas bougé, et aucun grand discours n’aurait été fait par le technicien parisien. Face à la presse, ce dernier avait déjà minimisé l’enjeu de cette rencontre.

« Il faut être tranquille »