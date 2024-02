Un proche de Neymar annonce du lourd pour son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A peine ses premiers matches disputés avec sa nouvelle équipe d’Al Hilal, Neymar a connu une grosse galère avec une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche à la mi-octobre, le privant des terrains jusqu’à la fin de la saison. Son coéquipier brésilien Philippe Coutinho croit en son retour au haut niveau.

Parti du PSG l’été dernier dans le cadre d’un transfert avoisinant 90M€, Neymar n’a pas eu l’occasion de s’acclimater au championnat saoudien, disputant 5 matches avec Al Hilal avant d’être victime d’une terrible blessure sous le maillot brésilien à la mi-octobre. Une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou qui devrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de la saison, une grave blessure de plus pour la star auriverde de 32 ans, dont l’avenir au haut niveau s’écrit en pointillé.

« Il se rapproche de plus en plus du terrain »

Interrogé par Sport , Philippe Coutinho croit quant à lui au retour de son coéquipier en sélection. « Je suis sûr qu'il peut encore apporter beaucoup au football. Nous parlons de l'un des meilleurs joueurs en activité au monde. Il vient de subir une grave blessure, mais il reviendra certainement plus fort , assure l’ancien joueur de Liverpool qui évolue cette saison au Qatar. D'après les informations que nous recevons, il se rapproche de plus en plus du terrain et il a certainement beaucoup à apporter à notre équipe nationale, aux clubs et au football. »

« Neymar au Mondial 2026 ? Sans aucun doute »