Scandale en Suède : Mbappé en dépression ?

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne vit pas des moments faciles. Son arrivée au Real Madrid devait lui servir de tremplin, lui qui était devenu un paria au PSG. Finalement, son adaptation est plus longue que prévue et sa récente affaire de viol en Suède aurait largement plombé son moral.

Au Real Madrid, le recrutement de Kylian Mbappé cet été devait permettre au club de basculer dans une nouvelle ère. L’ancien Parisien est arrivé au milieu d’une équipe qui avait tout gagné l’année précédente et qui peine à retrouver les qualités qui faisaient sa force. Ses performances inquiètent tout comme son moral, logiquement touché, surtout après sa virée suédoise.

Mbappé critiqué

En 15 matchs cette saison, Kylian Mbappé a marqué huit buts. Des statistiques qui ne sont pas non plus catastrophiques mais qui ne résument pas le talent de Kylian Mbappé. Surtout, l’ancien attaquant du PSG n’a pas marqué lors des trois derniers matchs face à Dortmund, Barcelone et Milan. Une disette qui inquiète.

Le moral de Mbappé en berne

D’après L’Equipe, Kylian Mbappé serait surtout en train de traverser une terrible passe moralement. Sa virée suédoise, qui s’est terminé avec les accusations de viol de la part de la presse suédoise aurait miné son moral. Un moral qu’il ne retrouve pas et les récentes performances de l’équipe n’aident pas.