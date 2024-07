Real Madrid : Pourquoi on dit Hala Madrid ?

Arnaud De Kanel

« Hala Madrid ! » Ces deux mots résonnent comme un cri de guerre, un chant d'allégeance et un symbole d'unité pour des millions de fans du Real Madrid à travers le monde. Mais d'où vient cette expression emblématique, et pourquoi est-elle devenue synonyme de l'un des clubs de football les plus prestigieux et les plus titrés de l'histoire ?

Aux origines de l'expression «Hala Madrid!»

Pour comprendre l'origine de " Hala Madrid ", il faut plonger dans l'histoire riche et passionnante du Real Madrid, un club fondé en 1902 et rapidement devenu une puissance incontournable du football mondial. " Hala ", dans le contexte espagnol, est une interjection qui peut être traduite par " Allez " ou " En avant ". Combinée avec " Madrid ", elle devient un appel à soutenir et à encourager l'équipe avec ferveur. L'expression a pris son envol au cours des années 1950, une décennie dorée pour le club. Sous la présidence de Santiago Bernabéu et grâce aux talents de joueurs légendaires comme Alfredo Di Stéfano et Ferenc Puskás, le Real Madrid a dominé la scène du football européen, remportant cinq Coupes d'Europe consécutives de 1956 à 1960. Les supporters, enivrés par ces succès, ont commencé à utiliser " Hala Madrid " comme un cri de ralliement, une manière de galvaniser les joueurs et de célébrer les triomphes du club.

Un chanson qui a tout changé

La popularité de l'expression a été renforcée par la chanson " Hala Madrid y nada más ", écrite par RedOne et Manuel Jabois et publiée pour célébrer la Decima en 2014 sur commande du président Florentino Perez. Les paroles de la chanson évoquent la fierté et la passion des supporters pour leur équipe, consolidant " Hala Madrid " comme un symbole de loyauté et d'amour pour le club.

Les paroles de «Hala Madrid... y nada más»