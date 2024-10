Real Madrid : Mbappé va faire son retour à Paris !

Jean de Teyssière

Ce lundi, le Real Madrid va très certainement une nouvelle fois sacrer l’un de ses joueurs à la cérémonie du Ballon d’Or. Les deux favoris sont Jude Bellingham et Vinicius Jr, avec un avantage certain pour le Brésilien. Pour l’occasion, une grande délégation madrilène se déplacera à Paris, dans laquelle un certain Kylian Mbappé sera présent.

La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu ce lundi, à Paris, au théâtre du Châtelet. L’année dernière, Lionel Messi avait remporté son huitième trophée dans sa carrière mais il est cette saison hors de propos. En 2024, le prestigieux trophée devrait être la propriété d’un joueur du Real Madrid.

Mbappé - Vinicius Jr : Le capitaine du Real Madrid nomme son Ballon d’or ! https://t.co/V43GAbC3o5 pic.twitter.com/8EO0Xz5YuI — le10sport (@le10sport) October 25, 2024

Vinicius, prochain Ballon d’Or ?

Depuis Kaka en 2007, aucun Brésilien n’a remporté le Ballon d’Or. Il était promis à Neymar mais c’est finalement Vinicius qui devrait soulever le trophée individuel le plus convoité. Il sera en concurrence avec son coéquipier Jude Bellingham.

Mbappé présent à la cérémonie ?

Le Real Madrid et le Ballon d’Or, c’est une grande histoire d’amour. Preuve en est, lorsque Lionel Messi ne remportait pas ce trophée, c’est à chaque fois un joueur du Real Madrid qui l’emportait (Cristiano Ronaldo par 4 fois avec le club espagnol, puis Luka Modric en 2018 et Benzema en 2022). C’est une grande délégation madrilène qui est attendue au théâtre du Châtelet lundi prochain comme le rapporte Marca. Florentino Pérez, le président, sera présent, tout comme Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, Federico Valverde, Andriy Lunin, Dani Carvajal et Kylian Mbappé.