Real Madrid : Mbappé galère, le PSG coupable ?

Pierrick Levallet

Tout juste arrivé au Real Madrid, Kylian Mbappé était très attendu pour ses débuts. Mais rien ne se passe comme prévu pour le capitaine de l’équipe de France, qui peine à prendre ses marques chez les Merengue. Le natif de Bondy est en pleine galère. Et au sein de la Casa Blanca, on pense que le PSG serait peut-être coupable.

Le Real Madrid a bouclé un très joli coup cet été en signant Kylian Mbappé libre en provenance du PSG. Le capitaine de l’équipe de France refusait de prolonger et a donc signé gratuitement chez les Merengue, où il était très attendu. Mais les débuts de la star de 25 ans ne sont pas aussi bons qu’espéré, bien au contraire.

Mbappé en pleine galère au Real Madrid

Après avoir inscrit son premier but contre l’Atalanta en Supercoupe de l’UEFA, Kylian Mbappé n’a plus retrouvé le chemin des filets. Le natif de Bondy peine à prendre ses marques dans le onze de Carlo Ancelotti et ses performances laissent à désirer. Mais le Real Madrid pense avoir trouvé l’origine du problème.

Le PSG responsable de cette situation ?

D’après les informations de Relevo, la Casa Blanca estimerait que le PSG a sa part de responsabilité dans les galères du moment de Kylian Mbappé. L’international français, mis à l’écart à partir de février dernier, manquerait de rythme et n’arriverait donc pas à évoluer à son meilleur niveau. Le Real Madrid veut donc lui laisser le temps de se remettre en jambe. À voir si Kylian Mbappé parviendra à se montrer plus efficace d’ici quelques semaines.