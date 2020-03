Foot - Real Madrid

Real Madrid - Clash : Sergio Ramos répond aux critiques de Gerard Piqué !

Publié le 2 mars 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Alors que Gerard Piqué a pointé du doigt le niveau de jeu du Real Madrid après le Clasico dimanche, Sergio Ramos a répondu à son compatriote du FC Barcelone.

« Le Real Madrid de la première période est l’un des pires Real Madrid que j’ai rencontrés à Bernabeu », a lâché Gerard Piqué dimanche soir après la défaite concédée par le FC Barcelone contre le Real Madrid (2-0), et le défenseur espagnol du Barça n’a donc pas manqué d’égratigner son éternel rival après al rencontre. Des propos qui n’ont pas manqué de faire réagir, et Sergio Ramos s’est accordé un droit de réponse en zone mixte.

« Je signe pour gagner les Clasicos comme ça »