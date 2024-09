Mbappé : Une victime XXL est annoncée au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le Real Madrid a enfin réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. Quel renfort pour les Merengue et Carlo Ancelotti. Mais voilà qu’avec le Français, il faut désormais trouver un nouvel équilibre au sein de l’équipe et forcément, certains pourraient en payer le prix. Cette arrivée de Mbappé pourrait notamment avoir des répercussions sur Jude Bellingham.

La saison dernière, le Real Madrid s’est encore retrouvé sur le toit du monde, remportant notamment la Ligue des Champions. La Casa Blanca a donc gagné sans Kylian Mbappé et voilà que le Français est arrivé cet été. Un renfort XXL, qui chamboule toutefois les plans de Carlo Ancelotti, qui doit trouver comment faire jouer toutes les stars du Real Madrid ensemble.

Bellingham impacté par l’arrivée de Mbappé

Forcément, cette arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid entraîne une réorganisation sur le terrain. Jude Bellingham pourrait notamment en être la victime, lui qui avait l’habitude d’être très offensif la saison dernière. Pour FourFourTwo, Michaël Owen a ainsi expliqué : « L’arrivée de Mbappé signifie que Jude devra peut-être céder un peu de place et jouer un rôle auquel il n’a pas été habitué depuis qu’il a rejoint le Real Madrid ».

« Ses statistiques en souffriront »

« Je pense qu’il sera plus box-to-box maintenant, plus un milieu de terrain. Ses statistiques en termes de buts et de passes décisives en souffriront, mais l’équipe pourrait s’en porter mieux dans l’ensemble », a poursuivi l’ancien international anglais à propos de Bellingham.