Mbappé : Un virus dans le vestiaire du Real Madrid ?

Après seulement quelques mois au Real Madrid, ça commence déjà à chauffer pour Kylian Mbappé. Les critiquent apparaissent à l’encontre de l’international français, qui est notamment pointé du doigt pour sa faible implication dans le travail défensif. Un comportement de Mbappé qui pourrait bien avoir un effet négatif sur le reste de ses coéquipiers selon les dires et Samir Nasir.

Kylian Mbappé en rêvait depuis tout petit, c’est aujourd’hui une réalité : le voilà au Real Madrid. Mais pour le moment, c’est loin d’être tout rose pour le Français chez les Merengue. En effet, les performances du joueur de 25 ans sont loin de répondre aux attentes et en parallèle, Mbappé subit de vives critiques à propos de son implication défensive. Un comportement qui impacte par la même occasion les autres joueurs du Real Madrid.

« Ça contamine les autres ? Un petit peu »

Sur le plateau du Canal Champions Club, Samir Nasri a réagi aux critiques adressées à l’encontre de Kylian Mbappé concernant son travail défensif. L’ancien joueur de l’OM a alors souligné les répercussions négatives que cela avait sur les autres joueurs du Real Madrid, un peu comme si Mbappé agissait comme un virus dans le vestiaire madrilène : « Ces problèmes on les connaissait au PSG, on les connaissait en sélection. Ce n’est pas une surprise. On s’est dit que peut-être avec l’institution Real Madrid, il allait peut-être faire l’effort sachant qu’il intègre une équipe qui a tout gagné la saison dernière. Le seul problème c’est que quand il y a un comportement comme ça, les joueurs qui ont fait que cette équipe gagne se disent s’il ne le fait, je ne vais pas le faire. Il y a l’égo des joueurs, qui se disent pourquoi je vais courir et lui ne court pas. Ça contamine les autres ? Un petit peu ».

« Peut-être qu’il n’a pas les idées en place »

Malgré le moment compliqué actuellement traversé par Kylian Mbappé, Samir Nasri refuse toutefois d’enfoncer l’attaquant du Real Madrid. « Moi je dis qu’il ne faut pas l’enfoncer parce qu’il y a aussi la vie privée qui empiète. Forcément, peut-être qu’il n’a pas les idées en place », a-t-il lâché sur Canal+.