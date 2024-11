Mbappé : Un ultimatum est posé en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Toujours autant déçu du rendement de Kylian Mbappé au poste d’avant-centre avec le Real Madrid, Daniel Riolo pointait déjà ce problème du doigt l’an passé lorsque l’attaquant évoluait au PSG. Et comme il l’a annoncé en direct sur RMC mardi soir, il n’y a que deux issues possibles pour relancer la machine merengue : que Mbappé soit positionné soit sur le côté gauche, soit sur le banc.

La galère continue pour Kylian Mbappé au Real Madrid ! Le capitaine de l’équipe de France a une nouvelle fois déçu mardi soir en Ligue des Champions face au Milan AC (1-3), et le débat autour de son positionnement en tant qu’attaquant axial est relancé. De nombreux observateurs estiment que Mbappé n’évolue pas du tout à sa meilleure position, et c’est notamment le cas de Daniel Riolo qui s’est lâché à ce sujet mardi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport.

« Mbappé soit à gauche, soit sur le banc »

Selon lui, le Real Madrid n’a plus le choix et devra bientôt prendre une décision tactique radicale avec Kylian Mbappé : « Tu joues sans avant-centre. C’était le cas l’année dernière, c’était le cas en équipe de France et ça sera le cas au Real Madrid, je me tues à le répéter depuis des mois, ça n’est pas e ça ne sera jamais un numéro 9. Exactement comme tous les autres sont prisonniers de ce truc là, Ancelotti est dans la même prison. Je vais redire la phrase que j’ai répétée 150 fois, Mbappé soit c’est à gauche, soit c’est sur le banc. Puisqu’à gauche il y a mieux que lui en ce moment avec Vinicius, et bien ça va aller sur le banc. Ça ne peut pas être autrement », lâche Riolo.

« Ils ne peuvent pas continuer comme ça »

« Est-ce que le Real peut assumer une telle décision ? Le Real est un grand club. Mais ils ne peuvent pas continuer comme ça, ça crève les yeux. Et s’ils n’y arrivent en faisant ce choix là, de mettre Rodrygo et sortir Mbappé et de retrouver une équipe similaire à celle de l’année dernière, là ça voudra dire qu’on est à une fin de cycle », poursuit le chroniqueur de l’After Foot. L’ultimatum est posé pour le Real Madrid…