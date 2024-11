Mbappé : France 98 monte au créneau !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des dernières années, Kylian Mbappé était l’un des sportifs préférés des Français. Aujourd’hui, cela n’est plus réellement le cas. En effet, la cote de popularité du joueur du Real Madrid a dégringolé dans l’Hexagone. Face à ce désamour, Christian Karembeu, champion du monde 98, a volé au secours de Mbappé.

Désormais au Real Madrid, Kylian Mbappé n’est plus prophète en son pays. En effet, le public français n’a clairement plus la même image du capitaine des Bleus. Sa popularité est en chute libre et ce désamour ne fait que s’accentuer à l’encontre de Mbappé. Une situation que regrette au plus haut point Christian Karembeu.

« On doit le respecter et le supporter »

Pour Le Foot, le champion du monde 98 a évoqué le désamour des Français envers Kylian Mbappé. « Le problème n’est pas Kylian. Le problème, ce sont nos médias. On doit soutenir un Français. Il incarne la France qui gagne et on doit le respecter et le supporter. Evidemment, s’il se met en aparté par rapport à sa responsabilité, peut-être, mais aujourd’hui ça a été le seul qui a marqué 3 buts en finale de Coupe du Monde, le seul qui frôle les 400 buts », a d’abord confié Karembeu.

« Il faut sublimer Kylian »

Il a ensuite poursuivi à propos de Kylian Mbappé : « Le désamour entre la France et Mbappé ?. La France qui gagne, ce n’est pas seulement sur le territoire, c’est aussi à l’extérieur. Quand on voit tous les produits français qui sont sublimés à l’extérieur, c’est pareil, il faut sublimer Kylian, c’est un produit français. Le retour est fructueux pour la France et pour nos médias ».