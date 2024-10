Mbappé : Barcelone se lâche avant de l'affronter

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le rendez-vous est donné le 26 octobre prochain pour le premier Clasico de la saison entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Ce sera donc la première fois que Kylian Mbappé se retrouvera face aux Blaugrana en tant que Merengue. Alors qu'Inigo Martinez aurait le Français face à lui, le joueur barcelonais a annoncé la couleur.

En pleine tourmente suite aux accusations de viol, Kylian Mbappé va retrouver les terrains ce samedi. Le Real Madrid va affronter le Celta Vigo en championnat. Une rencontre pour bien se préparer avant la Ligue des Champions et le choc de la semaine prochaine face au FC Barcelone. Un Clasico qui sera le premier pour Kylian Mbappé depuis qu'il est au Real Madrid.

Mbappé accusé de viol, le Real Madrid soupçonne le PSG ! https://t.co/C0arlktw9y pic.twitter.com/3DYtsV2tla — le10sport (@le10sport) October 17, 2024

« En Liga, nous sommes devant eux »

Pour Club del Deportista, Inigo Martinez s'est prononcé sur le Real Madrid et Kylian Mbappé avant le Clasico de la semaine prochaine. Le joueur du FC Barcelone a alors lâché : « En Liga, nous sommes devant eux, même s'il reste beaucoup de matchs. Nous montrons que nous sommes très bons et nous voyons que nous savons rivaliser avec n’importe quel rival et c’est la chose importante ».

« N'importe quel joueur peut vous causer des problèmes »

Concernant le duel face à Kylian Mbappé qui l'attend, Inigo Martinez a ajouté : « N'importe quel joueur peut vous causer des problèmes. Contre Madrid, dès que tu te détends, tu le payes. Nous l'avons vu l'année dernière. Il faut essayer de se donner à 100%, pas seulement moi-même, mais collectivement ».