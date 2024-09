En pleine polémique, il annule sa signature avec le PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une affaire improbable impliquant le PSG qui secoue la ville de Marseille depuis le début de la semaine avec l’annonce d’un partenariat entre le club de la capitale et le groupe Pernod Ricard, qui a finalement fait marche arrière. Ce jeudi, le PDG de la marque a fait savoir qu’il renonçait au deal conclu.

Le deal entre le groupe Pernod Ricard et le PSG n’aura donc pas résisté à la fronde des Marseillais. Depuis le début de semaine, une improbable affaire secoue la cité phocéenne avec l’annonce du partenariat conclu par le club de la capitale, rival de l’OM, avec le N.2 mondial des spiritueux, dont l’image est associée à la ville de Marseille, au point que le maire Benoît Payan prenne position. Finalement, face à la fronde, Pernod-Ricard a annoncé ce jeudi avoir décidé de renoncer à sponsoriser le PSG.

« Une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui »

Dans un communiqué, Alexandre Ricard, Président-Directeur Général du Groupe, justifie son choix : « J’ai pris cette décision pour le Groupe et en entendant ceux qui en font le succès, dont nos collaborateurs en France, nos clients et nos actionnaires, au premier rang desquels ma famille. Cela fait plus de 90 ans que l’histoire de Ricard se confond avec Marseille qui l’a vu naître, grandir et l’inspirer. Et ce lien est plus fort que tout. C’est donc une décision qui vient du cœur que je prends aujourd’hui. Je suis certain que les personnes ayant travaillé sur ce projet comprendront mon choix. Pernod-Ricard continuera fièrement à revendiquer ses origines et la sincérité des liens qui unissent nos marques à leurs communautés ».

Lorraine Ricard avait critiqué le deal

Plusieurs prises de position fortes ont eu lieu durant la semaine, dont celle Lorraine Ricard, petite-fille de Paul et fille de Patrick, qui avait rappelé le lien entre le groupe familial et l’OM. « En 2012, la bannière des supporters de l’OM, brandie au lendemain de la mort de mon père, Patrick Ricard, nous avait profondément touchés. Marseille n’oublie jamais ses enfants. Pourtant, aujourd'hui, l'entreprise semble avoir oublié cet hommage et ses origines en signant ce partenariat avec le PSG. Quand le business trahit ses racines, il abîme son histoire et prend des risques sur son futur », avait-elle critiqué.