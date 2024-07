Droits TV : Le coup de gueule du RC Lens !

La rédaction

Après de longues semaines de flou, la LFP a finalement dévoilé qui seraient les prochains diffuseurs de la Ligue 1 à compter de la saison à venir. Ce sont DAZN et beIN Sports qui ont hérité du produit vendu par la Ligue 1. Mais le tarif cumulé de ces deux plateformes ne fait pas l’unanimité. Joseph Oughourlian, président du RC Lens, a fustigé le deal passé entre la Ligue et les deux chaînes.

Alors que l’hypothèse d’une première journée de Ligue 1 sans diffuseur avait pris de l’ampleur, la LFP a finalement annoncé avoir trouvé un accord avec deux plateformes : DAZN et beIN Sports. La première chaîne citée bénéficiera des droits de huit matchs par journée, tandis que la chaîne qatarie en retransmettra un. Si sur le papier, ce deal est un sacré soulagement, mais beaucoup de fans se sont insurgés du prix cumulé des deux abonnements : près de 50€ par mois. Une situation qu’a dénoncé Joseph Oughourlian, président du RC Lens.

« Je suis un président inquiet pour ses supporteurs »

Dans un message posté sur LinkedIn, Joseph Oughourlian s’est montré outré par l’accord trouvé par la LFP. Il dénonce le tarif demandé pour accéder à DAZN et beIN Sports : « Je suis un président inquiet pour ses supporteurs cherchant à voir les matchs de leur club de cœur. Pour avoir accès à l’intégralité du championnat, il faudra désormais cumuler un abonnement DAZN (8 matchs sur 9) dont le prix avoisinera les 35 euros et un abonnement beIN (pour l’affiche du week-end) à 15 euros par mois. 50 euros mensuellement, entre 500 et 600 annuellement, voici le (cher) prix à payer pour suivre la Ligue 1. »

« Cette tarification ouvre clairement la voie du piratage. »

Dans la suite de son message, Joseph Oughourlian signale une baisse des revenus des clubs de Ligue 1 liés aux droits TV, qui contraste avec la hausse du prix des abonnements télévisés. Alors que le piratage se fait de plus en plus fréquent, le président du RC Lens estime que cette nouvelle tarification ne va faire qu’amplifier le phénomène : « Cet élément qui apparaît bien secondaire au moment où mes confrères ne s’intéressent qu’au prix de vente des droits, est pourtant central. Il nous renvoie à un principe fondamental que l’on bafoue: le positionnement prix d’un produit. Après le tandem Amazon (dont le Pass Ligue 1 coûtait 14,99 euros en sus de Prime) Canal+ (autour de 20 euros par mois), comment peut-on penser qu’une inflation du coût d’abonnement avec un accès à des catalogues moins généralistes pourra soutenir une croissance des téléspectateurs du football français? Comment songer un instant qu’aller à contre-pied de la tarification attractive des offres plébiscitées du marché (moins de 15 euros par mois pour Netflix par exemple) peut être une voie durable pour le sport le plus populaire qui soit ? Je suis un Président inquiet pour l’état financier du foot français. 500 millions d’euros valorisés, c’est in fine environ 9 millions d’euros pour le RCL. Jamais les clubs de L1 n’ont touché aussi peu au titre des droits TV. À l’inverse, souscrire à l’offre L1 a rarement représenté pour les fans un tel effort financier. À titre de comparaison, payer l’offre TV cette saison sera plus onéreux que l’abonnement le plus cher à Bollaert (545 euros). Cette tarification ouvre clairement la voie du piratage. En outre, avec une visibilité des partenaires dégradée, c’est tout un schéma de revenus qu’il faudra réinventer. »