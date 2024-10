Domenech se lâche et tacle une star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En grande forme sous le maillot de l'Atlético, Antoine Griezmann a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale lundi dernier, à travers un message publié sur les réseaux sociaux. Une retraite que ne digère pas Raymond Domenech. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France considère que le joueur abandonne la patrie, à quelques jours d'une nouvelle trêve internationale.

Antoine Griezmann est descendu du train bleu. L’homme aux 137 sélections a pris la décision de mettre un terme à sa carrière internationale à deux ans d’un Mondial aux Etats-Unis, un pays qui lui tient à cœur. Rattrapé par une usure mentale et physique, le champion du monde 2018 a fait le choix de se concentrer uniquement sur son parcours en club. Cette annonce a pris de court le football français, mais pas Raymond Domenech.

𝑳𝒆𝒔 𝒆́𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 🥺



Grizi prend sa retraite internationale après 10 ans de bons et loyaux services.



Merci pour le velours, merci pour la passion, merci pour les souvenirs @AntoGriezmann 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/XwQ5inTyKq — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 30, 2024

« La démarche ne me surprend pas »

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France estime que Griezmann traînait son spleen depuis plusieurs semaines. « La démarche ne me surprend pas. On a senti petit à petit un désamour entre les deux (Didier Deschamps et Antoine Griezmann), qui est autant dû aux prestations de Griezmann qu’à la place qu’avait pu lui donner Didier, ou qu’il lui a plus ou moins enlevée avec le capitanat de Mbappé. Il a besoin d’être aimé, d’être un petit peu le centre du projet pour pouvoir donner le meilleur de lui-même » a confié Domenech au micro de La Chaîne L’Equipe

Domenech tacle Griezmann

Selon Domenech, Griezmann a tout simplement abandonné l’équipe de France, à quelques jours d'un nouveau rassemblement. « Je trouve ça désolant, parce que quand on a encore le potentiel… Abandonner l’équipe de France, ça ne s’appelle pas autrement, ça me dérange. Il ne faut pas désespérer pour Griezmann. Pour le moment, il a pris cette décision. On verra dans trois ou quatre mois » a-t-il déclaré.