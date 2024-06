Euro 2024 - Mbappé : L’annonce inattendue de Domenech

Jean de Teyssière

L'équipe de France a souffert de l'absence de Kylian Mbappé face aux Pays-Bas. Si les Bleus se sont offert de belles occasions, le réalisme a cruellement manqué à Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé et Marcus Thuram. La question est désormais de savoir s'il tiendra sa place face à la Pologne, même si Raymond Domenech préfère être prudent.

Après s'être cassé le nez face à l'Autriche, Kylian Mbappé a manqué le match face aux Pays-Bas. Samedi soir, il a disputé un match face aux jeunes de Paderborn et a inscrit un doublé. Il commence à s'habituer à son masque et sa participation au match face à la Pologne s'éclaircit.

«Deschamps n’est pas obligé de titulariser Mbappé»

Dans l'émission L'Équipe de Greg , l'ancien sélectionneur des Bleus, Raymond Domenech, a donné son avis sur la participation de Mbappé lors du dernier match de poule : « Non, il n’est pas obligé de le titulariser. Si Kylian fait des entraînements et qu’il est apte alors il le fera jouer mais ce n’est pas une obligation parce que le sélectionneur décide quand même quelle équipe il doit faire jouer. »

«S’il y a un petit doute, ça ne sert à rien de le mettre dans l’équipe»