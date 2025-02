DAZN : La grande nouvelle à 35M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN s'était dernièrement engagé dans une guerre avec la LFP, protestant notamment contre le non-respect du contrat qui avait été signé. Cela avait alors amené à la suspension du paiement de l'échéance de janvier, soit 35M€. Mais bonne nouvelle, le problème a été résolu et l'addition payée par DAZN.

Ce jeudi, la LFP a fait une grande annonce à propos de son conflit avec DAZN. En effet, dans un communiqué, il a été annoncé : « À l’initiative du Président du Tribunal des activités économiques de Paris, la Ligue de Football Professionnel et DAZN poursuivent leur dialogue dans le cadre d’une médiation afin de trouver une solution aux enjeux partagés par les deux parties. Dans ce cadre, un premier accord a été trouvé aux termes duquel, DAZN ayant soldé l’échéance de janvier 2025, la LFP s’est désistée de la procédure de référé qu’elle avait initiée. Les discussions se poursuivent pour tenter de trouver un accord sur l’ensemble des difficultés rencontrées entre la LFP et DAZN ». DAZN a ainsi réglé ce qu'il devait à la LFP, versant ainsi l'indemnité de 35M€ prévue.

À l'initiative du Président du Tribunal des activités économiques de Paris, la Ligue de Football Professionnel et DAZN poursuivent leur dialogue dans le cadre d'une médiation afin de trouver une solution aux enjeux partagés par les deux parties.



« Je me félicite de la décision de DAZN »

Dans des propos rapportés par L'Equipe, Vincent Labrune a réagi à cette nouvelle avec DAZN. Le président de la LFP a alors fait savoir : « Je me félicite de la décision de DAZN de payer les 35 M€ qu'il devait à la Ligue et donc aux clubs. Pour faire face à cette situation exceptionnelle, je rappelle que le conseil d'administration de la LFP avait décidé à l'unanimité d'activer son fonds de réserve. Ce dispositif d'urgence, qui avait été mis en place grâce à l'accord avec CVC a permis aux clubs de Ligue 1 de faire face à leurs besoins de trésorerie de court terme ».

« Aller plus loin pour aider notre diffuseur »

« Il faut regarder devant nous car, clubs, spectateurs et plus globalement amoureux du football français, nous avons un intérêt commun, que DAZN performe et gagne de nouveaux abonnés. Nous avons deux objectifs. Le premier, renforcer la lutte contre le piratage. Il y a urgence à agir de la part du législateur car la France a des années de retard par rapport à ses voisins européens. Je suis ravi de voir que la proposition de loi portée par le sénateur Savin est en cours de finalisation et je me réjouis qu'elle soit officiellement soutenue par Marie Barsacq (ministre des Sports) et par Rachida Dati (ministre de la Culture) que j'ai d'ailleurs vue mardi sur ce sujet. (...) Il faut ouvrir encore plus nos clubs à DAZN et en faire encore davantage la promotion, notamment auprès des plus jeunes. Les clubs font déjà beaucoup, ils remplissent leur part du contrat, mais devant les difficultés, il faut encore aller plus loin pour aider notre diffuseur », a ajouté Vincent Labrune.