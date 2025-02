Crise DAZN - LFP : Le départ de Labrune est refusé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'étau se resserre autour de lui, Vincent Labrune a reçu un soutien inattendu. Ancien coach d'Evian ou encore de Toulouse, Pascal Dupraz a vanté le travail du président de la LFP. Selon le technicien, l'ancien dirigeant de l'OM a sauvé le football français, notamment durant la pandémie de la Covid-19, ce qui doit être salué.

La LFP se retrouve sur le banc des accusés après la décision de DAZN de ne verser que 50 % de son échéance financière de février. La chaîne reproche à la Ligue de ne pas combattre suffisamment le piratage, mais aussi le manque de collaboration des clubs, qui refusent de s’ouvrir au média anglais. Face à l’urgence de la situation, Vincent Labrune a pris la décision de puiser dans son fonds de réserve pour payer les équipes de Ligue 1.

Labrune sous le feu des critiques

Mais pour beaucoup, Labrune est entièrement responsable de cette situation, notamment suite à l’arrêt des discussions avec Canal +. D’ailleurs, certains acteurs militent pour un rapprochement avec la chaîne cryptée en cas d’une arrêt prématurée de DAZN. Le sort du président de la Ligue est également sujet à discussions après cette nouvelle crise. Alors que les critiques pleuvent sur sa tête, Labrune a reçu le soutien de Pascal Dupraz.

Dupraz rend hommage à Labrune

« Ce n’est pas à Vincent Labrune de partir. Je vais simplement faire un rappel.Je ne suis pas là pour défendre Labrune plutôt qu’un autre, mais je suis là pour le bon sens et pour que le football continue à avancer parce que l’heure est grave. En septembre 2024, il n’y a pas si longtemps, les présidents de clubs l’ont réelu à 85 % contre Cyril Linette, c’était un plébiscite. Et voilà que quelques mois après, tout le monde s’engueule et vous voudriez que Labrune démissionne !? S’il a des avantages, des parachutes dorés, ce n’est pas de sa faute. Quand il est arrivé à la tête de la LFP, il y avait le Covid et l’affaire Médiapro. Heureusement que Labrune était parvenu à dégoter la régie commerciale avec un produit d’1Md€ et demi » a confié l’ancien coach de Toulouse sur RMC.