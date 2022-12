Coupe du monde 2022 : Le Maroc annonce une mauvaise nouvelle pour la Croatie

Thibault Morlain

Malgré la défaite contre la France, la Coupe du monde n'est pas terminée pour le Maroc. En effet, les hommes de Walid Regragui peuvent encore aller chercher la troisième place, mais pour cela, il faudra battre la Croatie. Adversaires en poules, les deux nations se retrouvent donc et avant le match, le sélectionneur du Maroc a fait le point.

Le Maroc a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle. Et s'il n'y aura pas de finale pour les Lions de l'Atlas, ils peuvent tout de même finir en beauté avec une 3ème place au Qatar. Encore faut-il battre la Croatie pour cela. De plus, après un mois de compétition, les organismes sont fatigués et il faut faire avec les blessures.

Saïss forfait

D'ailleurs, pour cette rencontre, le Maroc devra se passer de son capitaine, Romain Saïss, touché physiquement et qui avait été remplacé face à la France. En conférence de presse, Walid Regragui a expliqué : « Romain Saïss sera out pour le match, on ne prendra pas de risques avec lui ».

« Ça ne va pas être facile »