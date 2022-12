Coupe du monde 2022 : Après la France, le Maroc se fixe un énorme objectif

Thibault Morlain

Eliminé par la France, le Maroc ne remportera donc pas la Coupe du monde. Mais le tournoi n'est pas encore terminé pour les Lions de l'Atlas. En effet, les hommes de Walid Regragui disputeront la petite finale pour la 3ème place face à la Croatie ce samedi. Il y a donc encore un enjeu pour le Maroc et Romain Saïss, le capitaine, a annoncé la couleur pour cette rencontre.

Le Maroc aura réalisé un parcours exceptionnel lors de cette Coupe du monde. Malheureusement, l'équipe de France a stoppé les Lions de l'Atlas, qui rêvaient d'atteindre la finale au Qatar. Cela ne sera donc pas le cas, mais les hommes de Walid Regragui ont encore un objectif : aller chercher la troisième place du Mondial. Pour cela, il faudra affronter la Croatie, éliminée par l'Argentine.

Coupe du monde 2022 : Les notes du Maroc contre la France https://t.co/USPCkTvb8i pic.twitter.com/riXwfRyCtK — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

« On veut finir troisièmes »

Capitaine du Maroc, Romain Saïss s'est exprimé sur cette rencontre à venir face à la Croatie. Suite à la défaite face à l'équipe de France, rapporté par Le Parisien , il a confié : « Nous avons réalisé quelque chose d’exceptionnel. Et ce n’est pas fini. Il y a encore un match et on veut finir troisièmes. Ce serait magnifique. C’est quelque chose qui doit servir pour le futur ».

« Ramener des trophées au Maroc »