Coupe du monde 2022 : La France annonce la couleur pour le choc contre le Maroc

Thibault Morlain

Au terme d’un match serré et compliqué face à l’Angleterre, l’équipe de France a tout de même réussi à se qualifier pour le dernier carré de la Coupe du monde. Et pour une place en finale, il faudra se débarrasser du Maroc, qu’on n’attendait pas à ce stade de la compétition. Alors que ce match s’annonce très intéressant, les Bleus ont annoncé la couleur avant d’affronter les Lions de l’Atlas.

Sacrée en 2018, l’équipe de France est toujours en course pour réaliser un doublé au Qatar. En effet, les hommes de Didier Deschamps ont réussi à faire tomber l’Angleterre (2-1) pour atteindre le dernier carrière de la Coupe du monde. C’est désormais le Maroc qui va se dresser sur la route des Bleus. Impressionnants depuis le début du tournoi, les Lions de l’Atlas n’en finissent plus d’étonner et forcément, au sein du vestiaire de l’équipe de France, on reste sur ses gardes.

Equipe de France : Lloris dézingué en Angleterre, Deschamps lâche une énorme réponse https://t.co/LZezyjqIej pic.twitter.com/YVzqG5Pcnc — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

« On ne sous-estime personne »

Suite à la victoire face à l’Angleterre, l’équipe de France s’est prononcée sur le match à venir face au Maroc. Rapporté par L’Equipe , Adrien Rabiot a expliqué : « On ne sous-estime personne. C'est un match historique. On est conscients que, s'ils sont là, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils savent souffrir, prendre sur eux. Ce sera un match très suivi en France, car il y a une importante communauté marocaine. On attend cette rencontre avec impatience mais il faudra d'abord récupérer car il y a de la fatigue ».



De son côté, Aurélien Tchouaméni confie : « Jamais on ne peut sous-estimer un adversaire. C’est une top équipe. Ils n'ont encaissé qu'un but et encore, ce n'était pas par un adversaire ».

« De notre part, il y a beaucoup de respect et suffisamment d’humilité »