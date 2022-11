Coupe du monde 2022 : Benzema, Messi, Lukaku… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Ça y est, la Coupe du monde 2022 a débuté au Qatar. Et pendant toute la compétition, Le 10 Sport vous propose de retrouver toutes les informations à retenir de la journée.

France : Benzema forfait, Deschamps prend une grande décision

La terrible nouvelle est donc tombée ce samedi. Blessé à la cuisse, Karim Benzema a dû déclarer forfait. KB9 ne jouera donc pas la Coupe du monde avec l'équipe de France et suite à cela, la question était de savoir qui Didier Deschamps allait appeler pour remplacer le joueur du Real Madrid. Plusieurs options étaient alors évoquées en passant par Wissam Ben Yedder, Martin Terrier ou encore Nabil Fekir. Finalement, le sélectionneur des Bleus a fait un autre choix. Et quel choix. En effet, ce dimanche, sur le plateau de Téléfoot , Deschamps a tout simplement annoncé que Karim Benzema ne serait pas remplacé.



Argentine : Inquiétude pour Messi ? La réponse

Mardi, l'Argentine disputera son premier match de la Coupe du monde face à l'Arabie Saoudite. Et alors que le rendez-vous approche pour l'Albiceleste, des interrogations sont apparues à propos de Lionel Messi ces dernières heures. Faut-il alors s'inquiéter pour le numéro 10 argentin ? Selon les informations de Marca , la réponse est non. En effet, comme expliqué par le média ibérique, il n'y aurait rien à craindre pour Messi. Tout irait à propos de l'état de santé de La Pulga.



Belgique : Lukaku forfait... deux matchs

Alors que la Belgique va disputer son premier match de la Coupe du monde face au Canada, Roberto Martinez va devoir faire sans Romelu Lukaku. Blessé à la cuisse, le buteur de l'Inter Milan ne pourra, en effet, pas tenir sa place pour cette rencontre, ni pour la suivante. Selon les informations de l' AFP , Lukaku va également manquer le match suivant des Diables Rouges face au Maroc. Ce n'est ainsi que pour le 3ème match, face à la Croatie, que l'attaquant de 29 ans devrait faire son retour.

Sénégal : Le remplaçant de Mané arrive

Malheureusement, le Sénégal devra faire sans sa star pour cette Coupe du monde. Blessé avec le Bayern Munich, Sadio Mané sera absent pendant de longues semaines. Il a donc dû renoncer à sa participation au Qatar et pour le Sénégal, il a fallu remplacer Mané. Son successeur est désormais connu et c'est Moussa Ndiaye, joueur d'Anderlecht, qui vient remplacer numériquement son compatriote. De quoi au passage résoudre un autre problème pour le Sénégal. En effet, la naturalisation d'Ismail Jakobs n'a pas été validée à temps par la FIFA. Le latéral gauche doit donc renoncer à la Coupe du monde et Moussa Ndiaye, latéral gauche, viendra alors jouer le rôle de doublure de Fodé Ballo-Touré.

Pays-Bas : Depay absent contre le Sénégal