Coup dur pour le PSG, la solution est trouvée

Mardi prochain, le PSG affronte Arsenal pour son deuxième match de Ligue des champions. Une rencontre très importante pour laquelle Luis Enrique sera sans doute privé de nombreux joueurs. Marco Asensio, actuellement blessé, pourrait ne pas être de la partie. Si c’est le cas, Kang-in Lee serait le grand favori pour occuper le poste de faux numéro neuf.

Vendredi soir, le PSG s’est sérieusement imposé face au Stade Rennais, sur le score de trois buts à un. Les Parisiens ont donc parfaitement préparé le choc qui les attend mardi face à Arsenal, en Ligue des champions. Les partenaires de Marquinhos devront sortir un gros match, eux qui ont peiné face à Gérone dernièrement (victoire 1-0).

De nombreux blessés pour le PSG

Face à Arsenal, le PSG devra possiblement composer sans plusieurs joueurs. Face à Rennes, Marco Asensio, Vitinha, Désiré Doué, Gonçalo Ramos ou bien encore Gianluigi Donnarumma étaient indisponibles. Si certains éléments ne sont pas de retour à temps, Luis Enrique a déjà trouvé une solution.

Kang-in Lee favori pour remplacer Marco Asensio

Marco Asensio se remet d’une blessure musculaire, mais rien ne dit qu’il pourra tenir sa place face à Arsenal. D’après les informations du journal espagnol AS, si l’ancien joueur du Real Madrid n’est pas disponible, le grand favori pour occuper le poste de faux numéro neuf à sa place se nomme Kang-in Lee. Le Sud-Coréen est très apprécié par Luis Enrique et il a d’ailleurs marqué un but lors du match face à Rennes ce vendredi.