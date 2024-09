Clashs au PSG, le boss a trouvé la solution

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le président du PSG a trouvé le chainon manquant. En nommant Luis Enrique à la tête du PSG durant l'été 2023, Nasser Al-Khelaïfi a complété le trio. Aujourd'hui, le boss parisien, Luis Campos et le technicien espagnol travaillent main dans la main pour faire progresser l'équipe. La venue de Luis Enrique a eu, aussi, pour effet de mettre fin aux tensions qui polluaient l'atmosphère en interne.

Le PSG semble avoir trouvé la perle rare sur le marché, à savoir un entraîneur capable d’imposer son autorité et de se faire respecter dans un vestiaire composé de stars et de jeunes espoirs. Le départ de Kylian Mbappé cet été n’a pas impacté son enthousiasme, bien au contraire. Selon plusieurs sources proches du vestiaire, Luis Enrique se sentirait à l’aise dans la capitale français, à tel point qu’il envisagerait de prolonger son contrat, qui arrive à expiration en juin prochain, d'au moins une saison.

Le trio est au complet

Très apprécié du vestiaire parisien, Luis Enrique est également très respecté en interne. Comme l’indique Le Parisien ce mercredi, Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie grandement, surtout que son entente avec Luis Campos, le conseiller sportif du club, semble idéale. La venue de Luis Enrique aurait aussi eu une influence positive sur le climat en interne. Avec le tacticien, tout est plus facile et les tensions qui ont pollué le PSG par le passé ont disparu. L’ancien du Barça est perçu comme le chaînon qui manquait à cette équipe.

« Un esprit positif comme jamais auparavant »

En septembre dernier, Al-Khelaïfi avait d’ailleurs salué le travail entrepris par les deux Luis. « Luis Enrique et notre conseiller sportif Luis Campos ont fait un excellent travail. On me dit qu'il y a un esprit incroyablement positif au sein de l'équipe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble » avait lâché le président du PSG.