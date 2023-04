Clashé, José Mourinho lâche une réponse cinglante

Hugo Chirossel

Alors que l’avenir de Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid est incertain, José Mourinho a été cité parmi les prétendants à sa succession. Une option pas au goût d’Antonio Cassano, qui avait vivement critiqué l’entraîneur portugais il y a quelques jours. Après la victoire de l’AS Rome face au Torino samedi soir, le Special One a répondu à l’Italien.

« Mourinho c'est du cinéma. Je ne sais pas comment il obtient des résultats. Il a été un grand entraîneur et un grand communicant mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas au niveau pour entraîner le Real Madrid ou Saint-Marin . » Sur la chaîne YouTube Bobo TV , Antonio Cassano n’avait pas mâché ses mots envers José Mourinho. Ce dernier figure parmi les noms évoqués afin de remplacer Carlo Ancelotti sur le banc du Real Madrid la saison prochaine. Cependant, selon nos informations, la Casa Blanca a fait de Jürgen Klopp sa priorité en cas de départ de l’entraîneur italien.

«Si le Real Madrid veut un entraîneur, qu'il n'appelle pas José Mourinho»

« Il peut revenir à Madrid si Ancelotti ne poursuit pas mais si le Real Madrid veut un entraîneur, qu'il n'appelle pas José Mourinho pour son nouveau projet. Il s'en fout du football. Il n'aime pas travailler, il ne sait pas communiquer et parler, ne nous laissons pas berner pas ses histoires », avait ajouté Antonio Cassano. S’il n’avait pas répondu jusque-là, José Mourinho l’a fait samedi soir, après la victoire de l’AS Rome sur la pelouse du Torino (0-1).

«À Madrid on se souvient de lui pour son manteau»