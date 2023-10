C’est fini pour Messi, il se lâche

Alexis Brunet

Lionel Messi est entré encore un peu plus dans la légende du football. L'Argentin a été récompensé d'un huitième Ballon d'or, ce lundi soir à Paris. À 36 ans, la question se pose de savoir si l'ancien attaquant du PSG arrivera encore à en gagner un neuvième. Ce dernier s'est exprimé sur le sujet, et pour lui, ce huitième sera le dernier.

Le suspens était minime ce lundi soir au théâtre du Châtelet, pour la cérémonie du Ballon d'or. En effet, avant la cérémonie, les différentes sources étaient unanimes, c'est Lionel Messi qui allait encore une fois s'imposer. Cela s'est confirmé par la suite, et l'Argentin a donc mis la main sur un huitième trophée. Erling Haaland, et Kylian Mbappé complètent le podium.

«Je pense que c’est mon dernier Ballon d’or»

Avec son huitième Ballon d'or, Lionel Messi témoigne encore un peu plus d'une régularité légendaire au haut niveau. Toutefois, l'Argentin commence à être au crépuscule de sa carrière, et c'est donc peut-être le dernier qu'il remportera. Pour l'attaquant en tout cas, il semble bien qu'il n'y en aura pas d'autre, comme il l'a confié à L’Équipe . « Cela fait déjà quelque temps que j’ai arrêté de penser au Ballon d’or. Cela n’a jamais été une priorité pour moi, de gagner le Ballon d’or. Et encore moins maintenant, après tout ce que j’ai accompli dans ma carrière, et comparé à tous les moments que j’ai vécus dans ma vie. Je pense que c’est mon dernier Ballon d’or. Et je suis heureux d’avoir accompli tout ce que j’ai accompli et d'être le seul joueur avec huit Ballons d'Or. Et c'est tout. »

Lionel Messi évolue dorénavant à l'Inter Miami

Si Lionel Messi dit que cela sera son dernier Ballon d'or, c'est qu'il y a une raison. En effet, le champion du monde 2022 a quitté le PSG l'été dernier, et il n'évolue plus en Europe. Il a rejoint l'Inter Miami en MLS, qui est un championnat mineur. De plus il ne pourra donc pas disputer la Ligue des champions. Toutes ces raisons font que l'Argentin a sûrement dit adieu à un espoir de neuvième Ballon d'or.