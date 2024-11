Ce crack a terrassé Mbappé, il annonce du lourd !

Jean de Teyssière

Lors de l’Euro 2024 puis lors du Clasico, Lamine Yamal a fait faire des cauchemars à Kylian Mbappé. Le prodige espagnol de 17 ans a été brillant lors des deux dernières confrontations et selon le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, il est encore loin d’avoir montré toute l’étendue de son talent…

Au FC Barcelone, on peut se réjouir d’avoir formé dans ses rangs la future star du football mondial. Lamine Yamal, 17 ans, est déjà un joueur reconnu de tous et il pourrait encore en montrer davantage. En tout cas, Mbappé et ses adversaires peuvent déjà s’inquiéter pour le futur…

«Il possède un talent naturel supérieur aux autres»

Dans une interview accordée à France Football, Luis de la Fuente, le sélectionneur de l’Espagne, évoque le niveau de Lamine Yamal : « Il possède un talent naturel supérieur aux autres. Lors de son premier rassemblement international, nous avons vu un diamant à polir, un footballeur avec un potentiel exceptionnel. C'est l'un des rares élus de Dieu pour être un footballeur de ce niveau. Sur le plan technique, il possède une aisance totale. Il réalise des choses compliquées tout en donnant l'impression qu'elles sont faciles. Physiquement, il doit encore évoluer. N'oublions pas qu'il est très jeune, il n'a que 17 ans. Il est encore en phase de formation. Il va donc encore progresser et s'améliorer, s'il continue de s'investir comme il le fait et à avoir cette bonne attitude. »

«Il peut être bien meilleur»

« Pour le moment, il franchit les étapes correctement, je le trouve plus résistant et plus fort qu'à ses débuts. Je suis persuadé qu'il possède une belle marge de progression. Il peut être bien meilleur que ce qu'il est actuellement, annonce-t-il. Il doit aussi savoir gérer une grande pression. S'il parvient à vivre avec celle-ci de manière naturelle, comme c'est le cas actuellement, cela lui facilitera les choses dans sa carrière. Il sera toujours scruté par tout le monde et il ne doit pas laisser cela perturber son développement. »