Lamine Yamal : L’échec du PSG pour un transfert… à 0€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 17 ans, Lamine Yamal épate aujourd’hui tout le monde sous le maillot du FC Barcelone. Un phénomène que le PSG aurait visiblement bien aimé recruter lors du dernier mercato estival. Il a ainsi été question d’une offre supérieure à 200M€ de la part du club de la capitale. Yamal n’a finalement pas rejoint le PSG, un club où il aurait déjà pu atterrir il y a quelques années pour 0€ si l’on en croit la presse espagnole.

Sous le charme de Lamine Yamal, le PSG était prêt à faire des folies pour le crack du FC Barcelone cet été. Le club de la capitale envisageait en effet une offensive à plus de 200M€ pour le Blaugrana. Fabrizio Romano avait ainsi révélé : « C’était avant le début du mercato, entre avril et mai. Ce que je peux dire et confirmer, c’est que le PSG, la saison dernière, quand il a compris que Mbappé allait partir pour le Real Madrid, a réellement pensé à faire une offre record pour Lamine Yamal. Donc plus de 200M€. Ils n’ont jamais envoyé cette proposition. Il n’y a pas eu d’offre officielle, ni même de négociation car le FC Barcelone et le joueur ne voulaient parler à aucun club. Mais le PSG, en interne, a pensé à présenter une offre record pour Lamine Yamal, plus de 200M€. Ça n’est pas arrivé car Lamine Yamal est très heureux à Barcelone ».

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Le PSG avait déjà tenté un coup avec Yamal

Mais voilà que ce n’est pas la première fois que le PSG tenterait de recruter Lamine Yamal. C’est ce qu’a révélé Mundo Deportivo. Il faut pour cela remonter à il y à quelques quand le prodige du FC Barcelone n'était alors âgé que de 15 ans. Très intéressé déjà à l’époque, le PSG aurait alors envoyé une offre énorme à Ivan de la Pena, l’ancien agent de Yamal.

Yamal reste à Barcelone grâce à Xavi

Comme l'explique MD, cela aurait alors fait paniquer le FC Barcelone. La raison ? Déjà considéré comme une pépite en devenir, Lamine Yamal aurait pu s’en aller gratuitement à ses 16 ans. C’est alors que Xavi, entraîneur du club catalan à ce moment, aurait pris les choses en main. Alors que les deux hommes ont beaucoup échangé, Xavi n’a ensuite pas hésité à lancer Yamal dans le grand bain avec le Barça. Tout cela a d'ailleurs porté ses fruits pour les Blaugrana puisque qu’à ses 16 ans, au lieu de rejoindre le PSG, Lamine Yamal a signé un contrat avec le FC Barcelone.