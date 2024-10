Après la catastrophe, Neymar fait une promesse

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parti du PSG en 2023, Neymar a trouvé refuge en Arabie saoudite, comme c'est le cas de beaucoup de joueurs à grande renommée ces dernières années. Le Brésilien n'a quasiment pas joué de match avec Al Hilal, puisqu'il a subi une grave blessure il y a un près an. Mais le voilà bientôt de retour avec de belles ambitions.

L'année dernière, le Brésil disputait un match de qualifications pour le Mondial 2026 face à l'Uruguay avec Neymar pour démarrer la rencontre. L'ancien pensionnaire du PSG a vécu un cauchemar, puisqu'il s'est blessé gravement au genou. Ce qui l'a éloigné des terrains pendant de longs mois. Lundi, Neymar sera présent dans le groupe d'Al-Hilal pour affronter Al-Aïn en Ligue des Champions asiatique. Le début d'un renouveau extraordinaire à 32 ans ?

PSG : C’est le drame après son départ, Neymar finit en larmes ! https://t.co/mASAOtECBj pic.twitter.com/bI1p4kJW4H — le10sport (@le10sport) October 19, 2024

« Ce que j’aime le plus dans la vie, c’est jouer au football »

Eloigné des terrains depuis un an, Neymar s'apprête à faire son retour à la compétition, après avoir repris l'entraînement collectif plus tôt dans la semaine. « Ce que j’aime le plus dans la vie, c’est jouer au football. Je souffre chaque jour que j’en suis éloigné. C’est ce qui me blesse le plus », explique le Brésilien dans une vidéo publiée sur YouTube par NR Sports, son agence de communication.

«Je ne reviens pas à moitié»

Bientôt de retour, Neymar a que 32 ans et a supposément encore de belles années devant lui pour briller sur le terrain. « J’ai ressenti une douleur énorme. J’ai tout de suite compris que c’était sérieux. Je suis revenu à chaque fois que je me suis blessé, et je ne reviens pas à moitié » promet-il. Une façon de se positionner clairement pour la Coupe du monde 2026, un réel objectif.