Accusations de viol : Une proche de Mbappé réagit à la bombe

Arrivée au bâtiment de la LFP ce lundi pour représenter Kylian Mbappé dans le conflit qui l'oppose au PSG, Delphine Verheyden n'a pu échapper aux interrogations sur la bombe du moment à savoir que le joueur du Real Madrid est cité dans une affaire de viol en Suède. L'avocate de la famille Mbappé est parvenue à esquiver les questions des journalistes.

La polémique autour de sa non-convocation en équipe de France paraît bien loin. Une affaire beaucoup plus grave a relégué au second plan les débats sportifs. Selon la presse suédoise, Kylian Mbappé est visé par une enquête de la police suédoise pour viol et agression sexuelle. Les faits auraient eu lieu jeudi dernier, dans un hôtel à Stockholm. Pourtant, le joueur du Real Madrid avait clamé son innocence sur X ce lundi, évoquant un rôle du PSG dans ce dossier : « FAKE NEWS !!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard ».

Son avocate sort du silence

Mbappé fait référence à la tenue d’une séance devant la commission paritaire des recours de la LFP, qui s’est tenue ce mardi. Le joueur n’a pas fait le voyage jusqu’à Paris pour plaider sa cause et réclamer au PSG les 55M€ de salaires et primes impayés. Mbappé a été représenté par son avocate, qui a été chahutée par les journalistes présents sur place. « Moi je suis ici pour la commission d'appel de la décision de la commission juridique. Aujourd'hui je ne vous cache pas que je suis très concentrée. D'ailleurs je suis ravie que vous soyez aussi nombreux pour vous intéresser à cette décision de la commission d'appel. Je vous remercie et à tout à l'heure. La dernière information c'est tout à l'heure parce que la commission n'a pas encore eu lieu. Merci et à tout à l'heure, c'est ça l'information du jour. Ne vous laissez pas divertir » a déclaré Delphine Verheyden au micro de BFM.

Le clan Mbappé a diffusé un communiqué

Ce jeudi, les conseillers de Mbappé avaient publié un communiqué pour mettre les choses au clair. « Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de son image (Kylian Mbappé), toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée. Kylian Mbappé ne tolérera en aucun cas que son intégrité, sa réputation et son honneur soient salies par des insinuations infondées » peut-on lire dans un communiqué. C’était avant que la presse suédoise évoque la possible responsabilité de Kylian Mbappé dans cette affaire.