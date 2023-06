Real Madrid : Des adieux en direct pour Benzema ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Karim Benzema est au centre de toutes les attentions au Real Madrid. En marge de son départ, de plus en plus probable et qui pourrait être annoncé dans les minutes à venir, la star française va être récompensée du trophée « Marca Leyenda ». Il succèdera ainsi à des monstres comme Zidane, Messi, Maradona ou encore Cristiano Ronaldo.

Honoré d’un Ballon d’Or en 2022 pour sa saison en tout point exceptionnelle, Karim Benzema continue de recevoir des louanges. Cette fois, c’est le quotidien Marca qui se charge de récompenser l’attaquant du Real Madrid pour l’ensemble de sa carrière. Ce jeudi, à 18h, Karim Benzema recevra le « Marca Leyenda ». Seuls les grands noms du championnat espagnol reçoivent cet honneur, comme l'explique Pablo Polo, journaliste de Marca , sur Fair Play .

Merci et au revoir ?